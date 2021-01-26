İsteğe bağlı arabulucu başvurularının yüzde 97’si anlaşmayla sonuçlandı

İSTANBUL (DHA) – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, en son veriye göre Türkiye’de arabuluculara, isteğe bağlı olarak yaklaşık 250 bin başvuru yapıldığını ve bu uyuşmazlıkların yüzde 97’sinin anlaşmayla sonuçlandığı belirtti. Zorunlu olarak yapılan başvurularda ise anlaşma oranı yüzde 56 oldu.

Türk hukuk sisteminin yeni uygulaması arabuluculuk konusunda bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, bazı uyuşmazlıklarda bu yolun tercih edilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekti. Bu davaları işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, ticari uyuşmazlıklar ve tüketici uyuşmazlıkları olarak sıralayan Doç. Dr. Yeniocak, “Bu alanlarda, dava açılmadan önce arabuluculuk sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu sürecin sonunda taraflar anlaşamazsa, dava açma imkanı doğuyor” dedi.

KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİREN KONULARDA ARABUCULUK TERCİH EDİLMİYOR

Kamu düzenini ilgilendiren konularda arabuluculuğun tercih edilemeyeceğini vurgulayan Doç. Dr. Umut Yeniocak, “Örneğin, boşanmak isteyen kişi arabulucuya gidemez. Çünkü kanun, boşanmanın toplum düzenini ilgilendiren bir konu olduğu inancıyla bu kararı sadece mahkemelerin verebileceğini düzenlemiştir. Bunun dışında örneğin bir arazinin mülkiyetinin kime ait olduğu konusundaki uyuşmazlığı da arabulucu çözemez. Taşınmaz mülkiyeti de kanunun özel önem verdiği bir konu. Bu tür örnekler dışında kalan, özellikle tarafların kendi iradeleriyle girdikleri sözleşme ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurmak mümkündür” diye konuştu.

İş sözleşmeleri, ticari ilişkiler ve tüketici sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda zorunlu olduğu için arabuluculuk dosyalarının en çok görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Umut Yeniocak, “Bu alanlar dışında ise, özellikle sözleşmelerden kaynaklı alacak uyuşmazlıklarında ihtiyari olarak arabulucuya başvurulduğunu söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR ARABULUCULUK BÜROLARINA YAPILMALI

Doç. Dr. Umut Yeniocak, arabulucuya başvuru sürecinin nasıl yapılması gerektiği konusunda da bilgi verdi. Başvuruların adliye binalarında bulunan arabuluculuk bürolarına yapılması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Umut Yeniocak, “Bu bürolardaki görevlilerin verdiği formların doldurulmasıyla başvuru yapılabilir. Bu formlar internetten de indirilebilir. Ayrıca, arabuluculuk başvurularının internet üzerinden yapılması da mümkün. E-devlet platformundan bu başvurular yapılabilir” dedi.

YÜZDE 97’Sİ ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI

Doç. Dr. Umut Yeniocak, 31 Aralık 2019 itibariyle Türkiye’de arabulucuya isteğe bağlı olarak yaklaşık 250 bin başvuru yapıldığını ve bu uyuşmazlıkların yüzde 97’sinin anlaşmayla sonuçlandığı belirtti. Doç. Dr. Umut Yeniocak’ın verdiği bilgilere göre 2019’da zorunlu olarak ise arabulucuya 150 bin civarında başvuru yapıldı ve anlaşma oranı yüzde 56 oldu. İşçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklarda ise oranların çok daha yüksek olduğu görüldü. 2018 ve 2019 yıllarında işçi-işveren anlaşmazlıklarıyla ilgili olarak arabulucuya toplam 750 bin civarında başvuru yapıldı ve anlaşma oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti.

“ANLAŞMAYA DÖNÜŞÜRSE DAVA AÇILMAZ”

Doç. Dr. Umut Yeniocak, arabulucuya giden tarafların bir anlaşmaya varmaları ve bu anlaşmanın arabulucu ve tarafların imzasıyla yazılı bir anlaşmaya dönüşmesi durumunda, bu konularla ilgili artık dava açılamayacağını belirterek, “Bu sebeple, arabuluculuk süreci sonunda hazırlanıp imza altına alınan anlaşmaların bağlayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, taraflardan biri bu anlaşmaya uymazsa, diğer taraf anlaşma metnini icraya koyabilir. Bu anlamda mahkeme kararından bir farkı yoktur” şeklinde konuştu.

ZAYIF TARAFA AVUKAT SAĞLANMALI

İşçi işveren uyuşmazlıklarında ve tüketici uyuşmazlıklarında, zayıf taraf olan işçiler ve tüketiciler için zorunlu ve ücretsiz avukatlık hizmetinin sağlanması gerektiğini de belirten Doç. Dr. Umut Yeniocak, “Aksi halde, eşit şartları taşımayan kişiler arasında yürütülen arabuluculuk süreçleri, adil olamayan sonuçlara ve hak kayıplarına sebep olabilmektedir” uyarısı yaptı.