İşte yeni yılın ilk şikayetleri; kimi pişmeyen bulgurdan kimi kaçırdığı uçaktan şikayetçi

İSTANBUL, (DHA)- Şikayetvar, 2020’ye veda ettiğimiz yılbaşı gecesinde, 2021’nin ilk şikayetlerini derledi. Yeni yılın ilk bir saatinde gelen şikayetleri mercek altına alan Şikayetvar verilerine göre, gelen şikayetlerin geneli bu özel gece üzerinden şekilleniyor. Kimi kullanıcılar pişmeyen bulgurdan, gelmeyen hindi siparişinden, kaçırdığı uçaktan şikayetçi olurken; bazıları da yılbaşı gecesi kesilen elektrikten, bayat satılan çikolatadan, yayından kaldırılan diziden şikayetçiydi.

Şikayetvar, 2021’in ilk saatlerinde en çok şikayet edilen konuları inceledi. 1 Ocak 2021’de 00.00 ve 01.00 saatlerinin baz alındığı çalışmada, Şikayetvar platformuna 200’e yakın şikayet ulaştı. E-ticaret, pazaryeri siteleri, kargo sektörlerinde şikayetler yoğunlaşırken hediye siteleri, banka, gıda gibi alanlarda da tüketiciler yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Şikayetvar’dan alınan verilere göre şikayetler şu şekilde sıralandı:

“Yıllardır eşimin çalıştığı firmadan yılda birkaç kez erzak verilir. Asla pişmediği hatta ziyan olduğu için? Çünkü suya koyduğumuz an kabuğundan ayrılıyor ya da ikiye bölünüyor yarısı orada çöpe gidiyor kalanını pişirmek isterken bir kısmı eziliyor, bir kısmı diri kalıyor, 1 kg fasulye den 250 gr kullanılıyor sadece. Şikayetleri okudum 2015 yılına ait şikayette bile aynı sorun ve ona rağmen hiçbir şey değişmemiş olması yakışmıyor bu markaya. (01 Ocak Cuma 0:11:15)

“Harikulade bir diziyi, yayından kaldırdınız reyting uğruna. Kaçtır hep aynı şeyi yapıyorsunuz, yakıştı mı sizin gibi bir kanala? (01 Ocak Cuma 0:09:52)

“Almış olduğum 20 paket tablet çikolatalar yüzeyleri beyazlamış, uygun koşullarda saklanmadığı her haliyle belli olan şekilde şahsıma satılmıştır. Koskoca firmanın buna dikkat etmeden satması ilginçtir. Çoluk çocuğumuza aldığımız ürünleri nasıl güvenip de yedirebiliriz acaba? Gerekli makamlara hafta içi şikayetlerimi bildireceğim. Saygılar. (01 Ocak Cuma 0:02:52)

“Arkadaşlar 31 Aralık’ta saat 22’de başlayan elektrik kesintisi yüzünden yeni yıla elektriksiz giriyoruz faturayı yatıramazsak 1 gün sonra kesiyorsunuz ama müşteri hizmetlerini arıyoruz, saat 23.30’da gelecek diyorlar, sonra 1.30 diyorlar. (01 Ocak Cuma 0:00:45)

“Neredeyse telefonu kıracağım. Şebeke sürekli gidip geliyor, ek paket alamıyorum 4.5 G uyumlu olmadığı için severek aldığım telefonu şu an kırmak istiyorum.Lütfen bir çözüm söyleyin ne yapabilirim? Aksi halde satıp başka bir telefon alacağım. (01 Ocak Cuma 0:00:32)

“Çay bardağına çay koyarken birden bire çatladı. Parçalandı, çok korktuk. Daha sadece 2 kere kullandım. Asla memnun kalmadım ve takımım bozuldu. Aynı markadan birçok bardak aldım çeyizime şu an çok pişman oldum. (01 Ocak Cuma 0:00:46)

“Bugün iki çiçek siparişi verdim ve gelen çiçekler eksik, ambalajları farklı. Çiçekler soluk özentisiz. Kusura bakmayın biz önem verdiğimiz ailemize eşimize gönderiyoruz bu çiçekleri. (01 Ocak Cuma 0:04:33)

“UÇAĞIMI KAÇIRDIM YENİ YILIMI DIŞARIDA GEÇİRDİM”

“Ankara-Antalya uçağına binmek için saat 20:10 da kapıya gittim ama kapanmıştı ne bir anons ne de isim okuma yoktu. O yüzden uçağımı kaçırdım yeni yılımı dışarıda geçirdim. Çalışanlarına söylediğim halde yardımcı olmadılar. Bilet parasının tarafıma ödenmesini istiyorum. (01 Ocak Cuma 0:04:38)

“Pandemi dönemi annem babam evde, dışarı çıkamıyor. Annem normalde de çıkmaz zaten. Ama kargocular gelince kimseyi bulamıyor. Üstelik dağıtımı çıktı mesajı ve bulamadık mesajı aynı anda geliyor. (01 Ocak Cuma 0:06:55)

“GÜNLER ÖNCESİ SİPARİŞ VERDİĞİM HİNDİ GELMEDİ”

“Yılbaşı akşamı için günler öncesinde hindi siparişi verdim. Dün arayıp tekrar siparişimi teyit ettim. Fakat bu akşam hindi sizlere ömür ve gelmedi. Başka bir siparişi getiren firma çalışanına merkezlerini aratıp sordum saat 19:30’da siparişimin yola çıktığını yolda olduğunu söylediler tekrar. Ama maalesef gelmedi. Telefonlarını aradım kaç sefer. Hatta 1.30 saat dayanıp bana sıra gelmesini bekledim ama telefon bekleyenler arasında 1. sıradasınız sonrası kesildi. Yani o kadar saat boşuna beklemişim. 73 yaşında annem ve babam ayrıca 16 yaşında oğlumla güzel bir akşam hayal ederken stres ve sinirle geçirmemi sağladıklar. Sinirden ağlayarak bir yeni yıl kutlattılar. Ayrıca aç kalmamız cabası. Eğer altyapınız kaldırmayacaksa bu kadar sipariş almayacaksınız. Büyük ihtimal mağdur ettikleri tek kişi ben değilim çünkü telefondaki bekleme sırası 100 küsurla başlıyordu. (01 Ocak Cuma 0:09:33)”