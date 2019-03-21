Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in dün ulusa sesleniş konuşmasında görevi bıraktığını duyurmasının ardından bugün cumhurbaşkanlığı ve senato başkanlığı için oylama yapıldı.

Kazakistan’ın yeni cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev olurkun; senato başkanı olarak Nursultan Nazarbayev’in kızı Dariga Nazarbayeva seçildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana’nın isminin, ülkenin 28 yıldır devlet başkanlığını yapan Nursultan Nazarbeyev’in ismi ile değiştirilmesini önerdi. Kazakistan parlamentosu teklifi kabul ederek başkentin isminin ‘Nursultan’ olarak değiştirilmesini kabul etti.

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