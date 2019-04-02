İşte iPhone 11’in en bomba özelliği

Apple’ın bu yıl Eylül ayında duyurmayı planladığı yeni akıllı telefonu iPhone XI (iPhone 11) pek çok yeni özelliği de beraberinde getirecek. Ancak yeni telefonların en dikkat çeken yönü bataryası olacak.



Apple’ın uzun yıllardır iPhone bataryalarıyla sorun yaşadığı biliniyor. Hızlı tükenen batarya ömründen şikayet eden kullanıcıların geri bildirimlerini yakından takip eden şirket, bu kez batarya konusunda önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyor.

Apple’a yönelik başarılı analizleri ve tahminleriyle tanınan Ming-Chi Kuo, bu yıl tanıtılacak yeni iPhone modelleriyle ilgili önemli ipuçları verdi. Huawei Mate 20 Pro ve Galaxy S10 telefonlarda gördüğümüz ters kablosuz şarj teknolojisinin iPhone 11’lerde de bulunacağına dikkat çeken Kuo, bu sayede iPhone’ların artık başka telefonları da kablo desteği olmaksızın şarj edebileceğine dikkat çekti.

Bu teknolojiye sahip olacağından dolayı daha büyük bir batarya kullanacak olan iPhone 11’in 3491 mAh ila 3560 mAh arasında bir kapasiteye sahip bataryadan güç alması bekleniyor. Apple’ın bu iyileştirmeyi yapmasıyla birlikte sıkça şikayet edilen batarya sorunu da geride kalacak gibi görünüyor.