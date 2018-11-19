Dünya Ekonomik Forumu’nun gerçekleştirdiği Küresel Rekabet Anketi’nin sonuçlarına göre, ülkelerin teknolojik değişime ne kadar hazır olduğu belirlendi. Kenya listeye son sıradan girerken Türkiye ise sıralamada yer alamadı.

Dünya hızla değişirken teknoloji de son 150 yılda en dikkat çekici gelişimini yaşadı. Hatta gelecek yıllarda yapay zeka, sürücüsüz otomobiller ve düşük vasıflı işlerin otomasyonu, küresel ekonomiyi daha da değiştirecek gibi görünüyor.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Dünya Ekonomik Forumu’nun (OECD) Küresel Rekabet Anketi’nin sonuçlarına göre hangi ülkelerin bu teknolojik değişime hazır olduğu belirlendi.

Katılımcılara ‘hükümetin geleceğe yönelimi’ ile ilgili düşüncelerini öğrenmek için, “Dijital iş modellerine uyum sağlamada ülkenizin yasal çerçevesi ne kadar hızlı? Hükümet ne ölçüde iş yapmak için istikrarlı bir politika ortamı sağlıyor? Hükümet ne ölçüde değişime cevap veriyor? Hükümetin ne ölçüde uzun vadeli bir vizyonu var?” soruları soruldu. Ankete katılanlar her kategoriye bir ile yedi arasında puan vererek dijital ekonomik gelecek için en hazır olan ülkeleri belirledi.

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri şu şekilde:

25- Kenya – 4.5

25- Tacikistan -4.5

25- İrlanda – 4.5

25- Birleşik Krallık – 4.5

22- Endonezya – 4.6

22- Malta – 4.6

22- Japonya – 4.6

19- Hindistan – 4.7

19- Azerbaycan – 4.7

19- Danimarka – 4.7

17- Norveç – 4.8

17- İsveç – 4.8

16- Hong Kong – 4.9

13- Yeni Zelanda – 5.0

13 – Hollanda – 5.0

13- Almanya – 5.0

11- Ruanda – 5.1

11- Finlandiya – 5.1

9- İsviçre – 5.2

9- Malezya – 5.2

6- Katar – 5.3

6- Umman – 5.3

6- Bahreyn – 5.3

5- Suudi Arabistan – 5.4

4- Birleşik Arap Emirlikleri – 5.6

2- Amerika Birleşik Devletleri – 5.7

2- Lüksemburg – 5.7

1- Singapur – 6.1