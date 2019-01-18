-İyi öğretmen yetiştiremedi.

-Kalabalık sınıflara çare bulamadı.

-Birçok okula doğru düzgün oyun bahçesi, spor salonu yapamadı, gerekli eğitim araç-gereçlerini temin edemedi.

-Eğitim programını çağımızın gereklerine uygun biçimde yenileyemedi.

-Öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilmesini sağlayamadı, resim, müzik, spor, matematik, fizik gibi alanlarda özel yetenekli çocukların göz göre göre körelmesine seyirci kaldı.

-Sınav sisteminde sık sık değişiklikler yaparak öğrencileri de velileri de sıkıntıya soktu.

-Öğretmenler için kadrolu, ücretli, sözleşmeli gibi huzursuzluk yaratan, verimli çalışmayı engelleyen farklı statüler oluşturdu

-Okullara yeterli ödenek ayırmadığı için özellikle temizlik ve güvenlik hizmetlerinin görülmesinde sıkıntılar yaşanmasına yol açtı.

-Okullara yönetici atamalarında liyakate özen göstermedi, çalışma ahengini bozucu etki yarattı.

-Birçok okulda ikili eğitim yapılmasının önüne geçemedi. Kış aylarında milyonlarca öğrencinin okula karanlıkta gidip-dönmesine neden oldu.

-Okul servis araçlarına çeki düzen veremedi.

-Klasik liselerin bir bölümünü Anadolu lisesi haline getirdi ama buralarda Anadolu liselerinin kuruluş felsefesine uygun nitelikli eğitim verilmesini sağlayamadı.

-Sınıf geçme sisteminde getirdiği kolaylıklarla çok sayıda zayıfı olan öğrencinin bile bir üst sınıfa devam etmesine imkan tanıdı. Böylece farklı düzeylerdeki öğrencilerin aynı sınıfta buluşmasına neden olarak öğretmenlerin işini zorlaştırdı.

-Her yıl binlerce yeni öğretmen ataması yaptığı halde ihtiyacı karşılayamadı, bazı okullarda öğretmenler branşları dışında derslere girmek zorunda bırakıldı.

-Öğrenciye okulu sevdiremedi, mutluluk odaklı bir eğitim verdiremedi.

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Evet, okulların yarı yıl tatiline girdiği bu gün en zayıf karneyi Milli Eğitim Bakanlığı’na veriyorum.

İnşallah ikinci yarı yıl çok çalışır, yukarıdaki zayıfların hiç olmazsa bir kısmını düzeltmeyi başarır.

Yakın takipteyim!