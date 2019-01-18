-İyi öğretmen yetiştiremedi.

-Kalabalık sınıflara çare bulamadı.

-Birçok okula doğru düzgün oyun bahçesi, spor salonu yapamadı, gerekli eğitim araç-gereçlerini temin edemedi.

-Eğitim programını çağımızın gereklerine uygun biçimde yenileyemedi.

-Öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilmesini sağlayamadı, resim, müzik, spor, matematik, fizik gibi alanlarda özel yetenekli çocukların göz göre göre körelmesine seyirci kaldı.

-Sınav sisteminde sık sık değişiklikler yaparak öğrencileri de velileri de sıkıntıya soktu.

-Öğretmenler için kadrolu, ücretli, sözleşmeli gibi huzursuzluk yaratan, verimli çalışmayı engelleyen farklı statüler oluşturdu

-Okullara yeterli ödenek ayırmadığı için özellikle temizlik ve güvenlik hizmetlerinin görülmesinde sıkıntılar yaşanmasına yol açtı.

-Okullara yönetici atamalarında liyakate özen göstermedi, çalışma ahengini bozucu etki yarattı.

-Birçok okulda ikili eğitim yapılmasının önüne geçemedi. Kış aylarında milyonlarca öğrencinin okula karanlıkta gidip-dönmesine neden oldu.

-Okul servis araçlarına çeki düzen veremedi.

-Klasik liselerin bir bölümünü Anadolu lisesi haline getirdi ama buralarda Anadolu liselerinin kuruluş felsefesine uygun nitelikli eğitim verilmesini sağlayamadı.

-Sınıf geçme sisteminde getirdiği kolaylıklarla çok sayıda zayıfı olan öğrencinin bile bir üst sınıfa devam etmesine imkan tanıdı. Böylece farklı düzeylerdeki öğrencilerin aynı sınıfta buluşmasına neden olarak öğretmenlerin işini zorlaştırdı.

-Her yıl binlerce yeni öğretmen ataması yaptığı halde ihtiyacı karşılayamadı, bazı okullarda öğretmenler branşları dışında derslere girmek zorunda bırakıldı.

-Öğrenciye okulu sevdiremedi, mutluluk odaklı bir eğitim verdiremedi.

++

Evet, okulların yarı yıl tatiline girdiği bu gün en zayıf karneyi Milli Eğitim Bakanlığı’na veriyorum.

İnşallah ikinci yarı yıl çok çalışır, yukarıdaki zayıfların hiç olmazsa bir kısmını düzeltmeyi başarır.

Yakın takipteyim!

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

FACEBOOK YORUMLARI

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.