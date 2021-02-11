İşte çalışanın işverenden beklentileri; 4 bini aşkın kişi yanıtladı

İSTANBUL, (DHA)- İstihdam platformu Kariyer.net’in, Curiocity iş birliğiyle gerçekleştirdiği ‘2021’in Nabzı: Beyaz Yaka Çalışan ve İşverenler Neler Bekliyor?’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada, çalışanların işverenden beklentisinin tatmin edici maaş ve prim sistemi olduğu ortaya çıktı.

4 bini aşkın çalışan ve 830 işverenle yapılan ‘2021’in Nabzı: Beyaz Yaka Çalışan ve İşverenler Neler Bekliyor?’ araştırması, 2021 yılında çalışma hayatına dair beklentileri, çalışanların ve işverenlerin gözünden ortaya koydu. Araştırmada, çalışanların istedikleri ücret artış oranının ortalama yüzde 24,1 olduğu; buna karşılık 2021 yılı için tahmin ettikleri ücret artış oranının yüzde 12,4 olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan, işverenlerin yarısı pandemiden olumsuz etkilendiklerini belirtse de 2021 yılı için çalışan sayısında artış yapmayı planlayan şirketlerin oranının yüzde 44 olduğu görüldü.

“MAAŞ ARTIŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR UMUT VADEDİYOR”

Araştırma sonuçlarına göre, çalışanlar 2021 yılı için hayal ettikleri ücret artış oranının ortalama yüzde 24,1 olacağını söyleseler de 2021 yılı için ön gördükleri ücret artış oranının ortalama yüzde 12,4 olması dikkat çekti. İşveren penceresinden bakıldığında ise 2021 yılı için çalışanlara yapılması planlanan ücret artış oranı ise ortalama yüzde 14,2.

Araştırma sonuçları hakkında değerlendirme yapan Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “Bu araştırma ile çalışanlar ve işverenlerin 2021 yılı maaş ve yan hak beklentilerini ve planlarını anlamayı amaçladık. Araştırmaya katılan işverenlerin yeni istihdam planları ve maaş artışına ilişkin olumlu açıklamaları bu yıl için umut vadediyor” dedi.

Curiocity kurucusu Fulya Durmuş da “Araştırmalarımız Kovid-19 ile birlikte firmaların çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşlarına, topluma ve dünyaya fayda yaratmak ve iyi bir ‘çalışan markası’ inşa etmek yönünde ilerleyebileceklerini gösteriyor. Normal düzendeki ticari çıkarların önceliğini pandemiyle başlayan dönemde çalışanların yararının önceliklendirilmesi alıyor. Toplum, çalışanını önceliklendiren şirketlerin daha çok tanınacağı ve hatırlanacağı görüşünde. Bu anlamda öncelikli beklentiler; finansal güvence ve iş olanağının devamlılığı” ifadelerini kullandı.

MAAŞ ARTIŞI MEVCUT İŞ YERİNDE DEVAM ETMEDE ETKİLİ

Araştırmaya katılan her 10 beyaz yaka çalışandan 6’sı, mevcut maaşından memnun olmadığını bildirirken, her 10 çalışandan 6’sı maaş artışının mevcut iş yerinde çalışmaya devam etmelerinde etkili olduğunu da belirtiyor. Bu yıl istenilen maaş artışı alamayan adayların yüzde 70’i, daha yüksek kazançlı bir çözüm arayışına gireceğini dile getiriyor.

ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ; TATMİN EDİCİ MAAŞ VE PRİM SİSTEMİ

Adayların yeni işlerinden, çalıştıkları işten beklentileri sorulduğunda; birinci sırada en yüksek puanla tatmin edici maaş ve prim sistemi geliyor. Bunu yükselme olanağı, kariyer olanakları ve motive edici çalışma ortamı takip ediyor.

2021’DE ÇALIŞAN SAYISINI ARTIRMAYI PLANLAYAN ŞİRKETLERİN ORANI YÜZDE 44

Diğer yandan pandeminin şirketlerine olumlu etkisi olduğu söyleyen şirketlerin oranının ise yüzde 20 olduğu görüldü. Bu şirketler artan iş hacmi sebebiyle büyüdüklerini, yeni işe alımlar yaptıklarını bildirdi. İşverenlere ‘2021 yılında çalışan sayısını arttırmayı planlıyor musunuz?’ diye sorulduğunda; bu yıl için çalışan sayısında artış planlayan şirketlerin yüzde 44 ile çoğunlukta olduğu görülüyor. Yıl içerisinde şirket yönetiminin ihtiyaca göre kadar vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 25.