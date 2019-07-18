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18 Temmuz 2019
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İşte Amerika’ya uygulayacağımız yaptırımlar

Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğlu

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Sözde müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı restleştik. Türkiye S-400’leri teslim almaya başladı, Amerika parasını da ödediğimiz F-35 savaş uçakları projesinden Türkiye’yi çıkardı.


Amerika ambargosu Türkiye’ye başladı.

Türkiye de Amerika’ya karşı yaptırımlar uygulayacak mı?

İşte Türkiye’nin Amerika’ya karşı uygulayabileceği yaptırımlar:

  • İncirlik ve tüm NATO havaalanları Amerika’ya kapatılacak…
  • Aksaz Deniz Üssü Amerikan gemilerine kapatılacak.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı imza töreni ile 1 milyar dolar tutarında 40 adet Boeing 787-9 Dreamliner yolcu uçağı almaktan vazgeçecek.
  • Amerikan Büyükelçisini “istenmeyen” ilan edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti bu önlemleri alabilir Amerikan Başkan’ına, Pentagon’a ve NATO’ya yaptırım uygulayabilir mi?

Bu adımları tek tek atmak ve Amerika’ya “hodri meydan” demek kolay mı?

Türkiye ile Amerika arasındaki bu siyasi krizin elbette memnuniyet yarattığı bir ülke de var: Rusya Federasyonu…

Savaş uçakları teklif etme adımını da atan Vladimir Putin yönetimi, “delikanlı” diye iltifat ettiği Erdoğan’a daha da yaklaşacak kuşku yok ki…

Amerikan yaptırımlarının Türkiye’de yaratacağı ekonomik sıkıntıları Rusya vereceği ekonomik destek ile ortadan kaldırır mı?

AMERİKA DOST MU DÜŞMAN MI?

Türkiye ile Amerika arasında bugün gelinen kopmayı son 17 yılda yani AKP iktidarı döneminde yaşanan ilişkiler ile ortaya bir kez daha koyalım.

  • 25 Şubat 2003’te Amerika’nın Irak’ı işgali sırasında İncirlik’i kullanma talebi, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması için Hükümet’e yetki verilmesi” konusundaki Başbakanlık Tezkeresi Meclis’te bir grup AKP’linin muhalefete katılması ile 1 Mart 2003’te reddedildi.
  • 4 Temmuz 2003 günü Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde Amerikan askerleri tarafından Türk Özel Kuvvetleri Bürosu’na baskın yapıldı ve 11 Türk askeri başlarına çuval geçirilip kelepçelenerek esir alındı.
  • Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ)15 Temmuz kahpe darbe girişimi yaptı.
  • Türkiye ısrarla terörist başı Fethullah Gülen’in iadesini istedi, Amerika da ısrarla, “yargı kararı olmadan iade etmem” dedi. Yargılandı mı? Hayır…
  • Türkiye ile İran arasında yapılan ticaret ile Amerikan ambargosunu ve Birleşmiş Milletler kararını ihlal ettiği gerekçesi ile önce Reza Zarrab sonra Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla 36 ay hapse mahkum edildi.  Zarrab “itirafçı” olunca serbest bırakıldı…
  • Amerikan yargısı dönemin Ekonomiden Sorumlu Bakanı Zafer Çağlayan hakkında “tutuklama” kararı verdi.
  • Amerika PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’yi müttefik aldı. Türkiye’nin tepkilerine rağmen terör örgütleri PYD/YPG’ye binlerce TIR dolusu askeri malzeme ve zırhlı araçlar verdi, vermeye de devam ediyor.
  • 17-25 Aralık 2013 öncesi FETÖ şüphelisi polis müdürleri ve Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından mahkeme tarafından tutuklandı.
  • Papaz Brunson tutuklandı, Trump’ın baskısı ile serbest bırakıldı…
  • ABD Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’den yapılan vize başvurularının askıya alındığını bildirdi.

Değerli okurlarım,

Ne dersiniz? Bu Amerika dost mu düşman mı?

Türkiye NATO üyesi ama NATO sanki Amerikan Derneği gibi Amerika ne derse o oluyor.

Türkiye’nin hava savunma sistemi ihtiyacı için Amerikan yönetimi Petriot satmazsa Türkiye elbette ihtiyacını karşılayacak.

Ancak ortada önemli şu teknik soru var ki hala Türkiye ve Rusya tarafından yanıtlanmıyor.

F-16’larımız ile tüm NATO uçak ve füzelerini S-400 düşman görecek ki bu sorun nasıl çözülecek?

Ya Türkiye NATO yazılımlarını Rusya’ya verecek ya da S-400 yazılımı Türkiye NATO’ya verecek ki S-400’ler hem kendi hem de NATO hedeflerini düşman görmesin.

4 Milyar doları herhalde S-400’leri hatıra diye Rusya’ya vermedik… 

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Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr
1969 yılında Yeni Tanin Gazetesinde 10 yıl, 1981'de Haldun Simavi'nin Günaydın Gazetesinde 10 yıl, 1990'dan 2005'e kadar Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'da, 2014 Ekim'den beri Sonsöz'de...

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