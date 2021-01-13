İstasyon Caddesi’ndeki trafik sorunu çözülüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut İstasyon Caddesi’nin yıllardır kangrene dönen trafik sorununu çözecek projeleri birer birer hayata geçiriyor. İlk etapta Türk Kızılayı Caddesi üzerinde iki köprülü kavşak çalışmasını tamamlayan Başkan Yavaş şimdi de İstasyon Caddesi’nin trafik çilesine son verecek yeni bir alternatif bulvar yapımı için düğmeye bastı.

4 demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçitten oluşacak 5 kilometrelik yeni bulvar için Fen İşleri Daire Başkanlığı 13 Ocak 2021 tarihinde ihaleye çıkacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Başkan Yavaş, “İstasyon Caddesi’ni kullanan 1,5 milyon hemşehrimin çilesini bitirecek proje ile bölgenin yıllardır kangrene dönüşen, can güvenliğini tehdit eden trafik sorununu çözeceğiz” dedi.

Her platformda “önceliğimiz hemşehrilerimizin sağlığı ve can güvenliği olmaya devam edecek” diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’in trafiği yıllardır kangrene dönen bölgelerinde ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Etimesgut İstasyon Caddesi’nin trafik çilesini çözmek için göreve gelir gelmez adım atan Başkan Yavaş, ilk etapta Türk Kızılayı Caddesi üzerinde iki köprülü kavşak çalışmasını tamamladı. Etimesgut ve Sincan ilçeleri başta olmak üzere bölgede yaşayan vatandaşların trafik sıkıntısını sonlandırmak amacıyla ikinci adımı atmaya hazırlanan Başkan Yavaş, yeni alternatif bulvar yapımı için düğmeye bastı. Sosyal medya hesapları üzerinden Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14.00’da “İstasyon Caddesi Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi” için ihaleye çıkacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İstasyon Caddesi’ni kullanan 1,5 milyon hemşehrimin çilesini bitireceğiz. Bölgenin yıllardır kangrene dönüşen, can güvenliğini tehdit eden trafik sorununu çözeceğiz” dedi.

YENİ BULVAR 4 DEMİRYOLU GEÇİŞ KÖPRÜSÜ VE 1 ALT GEÇİT’TEN OLUŞACAK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 3 aşamalı çalışma kapsamında, yeni açılan Ankara Bulvarı devamı niteliğindeki Türk Kızılayı ve İstasyon Caddesi’nin trafik yoğunluğu alternatif bulvar ile rahatlayacak.

Elvankent, Sincan ve Etimesgut bölgesini şehir merkezine taşıyan bölgenin en önemli arteri niteliğindeki İstasyon Caddesi’ne alternatif yapılacak yeni bulvar 5 kilometre uzunluğunda 4 demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçitten oluşacak. TCDD Genel Müdürlüğü’nden alınan onay sonrası yapılan protokol kapsamında tek yön ve 3 şerit olarak planlanan alternatif yeni bulvar, demiryolunun kuzeyinden geçecek.

YAKLAŞIK 1,5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK ÇALIŞMA

Sincan ve Etimesgut ilçesi sakinlerinin kullandığı İstasyon Caddesi’nin trafik çilesinin çözülmesiyle yaklaşık 1,5 milyon kişi güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşacak.

Kronikleşen trafik sıkışıklığını önleyecek ve can güvenliğini sağlayacak proje kapsamında; İstasyon Caddesi Şehir Merkezi istikametinde 3 farklı noktada bulunan sinyalize kavşak ortadan kaldırılarak, trafik akışı kesintisiz hale getirilmiş olacak.

Projenin Türk Kızılayı Caddesi’ndeki çalışmalardan sonra ikinci aşamasında yer alan yeni bulvarın ardından üçüncü aşama olan Hikmet Özer Caddesi Alt Geçidi de ilerleyen süreçte tamamlanarak trafiğe açılacak.