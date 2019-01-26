Yandex Navigasyon, İstanbul’un semt pazarlarını haritasına ekledi. Yandex, bundan sonra semt pazarlarının kurulduğu yollarla ilgili de kullanıcılarını uyaracak.

Şehir hayatının vazgeçilmez bir geleneği olan ve öne çıkan alışveriş yerleri arasında bulunan semt pazarları, bir yandan tüketicilere ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok fırsat sunarken diğer yandan trafik için önemli bir problem haline gelebiliyor.

Kullanıcılarına trafik ekosisteminde yardımcı olan özellikler geliştiren Yandex Navigasyon, İstanbul’da kurulan semt pazarları konusunda da önemli bir çalışma yaptı. İstanbul’un tüm ilçelerindeki 66’sı kapalı olmak üzere 440 adet pazar yerini haritasına ekleyen Yandex, kullanıcılarının pazar yerlerine yanlışlıkla girmesini önleyerek daha doğru bir rota oluşturmasını sağlayacak.

Yandex, semt pazarlarının kurulduğu günlerde 07:00 – 21:00 saatleri arasında trafiğe kapatılan yolları kendi haritasında da kapatarak rota üzerinden çıkaracak.