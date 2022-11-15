İstanbul’un köprüleri KKTC bayrağı renklerine büründü

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Murat DELİKLİTAŞ-Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Boğazı’ndaki 3 köprü, kuruluşunun 39’uncu yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bayrağının renkleri olan, kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı.

İstanbul’un sembollerinden olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Kasım 1983 tarihinde kurulan KKTC’nin bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaz renklere büründü. Gün batımında başlayan aydınlatma sabah saatlerine kadar devam edecek.(DHA)

(FOTOĞRAF)

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