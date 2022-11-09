İstanbul’un köprüleri Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı

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Ozan URAL /İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Boğazı’ndaki köprüler, Karabağ Zaferi’nin 2. yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.

Azerbaycan’ın Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının ikinci yılında, zafer kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürerken, İstanbul Boğazı’ndaki köprüler de Azerbaycan bayrağının renkleri ile ışıklandırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kırmızı, mavi ve yeşil renklere büründü. Akşam saatlerinde başlayan uygulama sabah saatlerine kadar sürecek.(DHA)

