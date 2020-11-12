İstanbul’un ilk sigara cezaları 

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) – BEYOĞLU’nda polis aracı ve drone ile sigara yasağı anons edilerek denetim yapıldı. Yasağa uymayanlara ceza yazıldı.

Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren İstanbul’da trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Yasağın yürürlüğe girmesiyle harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde polis aracı ve drone ile anons yaparak vatandaşları uyardı. Yasağa uymayanlar tespit edilerek para cezası kesildi. Ceza yazılan kişiler “Yasaktan haberimiz yoktu. Artık dikkat edeceğiz” dedi.