AKP Genel Başkanının çılgın projesi Kanal İstanbul bugünlerde hiç gündemden düşmüyor, sayın Genel Başkan bu projeyi İstanbul’un ekolojisini korumak ve ekonomik katkı sağlamak gerekçelerine dayanarak savunuyor.

Montrö sözleşmesi ile Türkiye Cumhuriyetine tanınan ekonomik haklar ortadadır, bu sözleşme ile belirlenen hizmet ücretlerini tam olarak alsak yılda 220 ton altın yahut da döviz bazındaki karşılığı ile 9 milyar dolar para kazanırız. Kemiksiz net gelir! On milyarlarca dolar yatırım yapıp İstanbul Boğazı’na paralel yapay bir kanal kazıldığı zaman bu ölçekte bir gelir elde etmenin mümkün olmayacağı ise ortadadır.

Zaten projeyi hazırlayanlar dahi bu gerçeği bildikleri için ekonomik kazanımı ön plana çıkarmıyor, gemi trafiğinin yarattığı tehlikeler ve deniz kirliliği gibi konular ile meçhul bir siyasi kazanımı gerekçe olarak ileri sürüyorlar.

Bende konuyu biraz ekoloji ve tehditler açısından sorgulayayım diyorum:

Öncelikle herhangi bir deniz kazasının, özellikle de bu kazaya petrol ya da kimyasal yük taşıyan gemiler karışırsa çok ciddi bir deniz kirliliği yaratacağı son derecede aşikardır ve kimsenin de bu konuya itiraz ettiği yok zaten. Peki bir kanal inşa ederek bu risk ortadan kaldırılabilir mi? Yahut da bu riski ortadan kaldırmanın daha makul bir başka yolu yok mudur? Elbette vardır Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı boğazlardan ham petrol taşımacılığını epeyce azaltmıştır. Artık petrol ve doğal gaz boğazlardan eskisi kadar yoğun bir şekilde taşınmıyor, boru hatları kullanılıyor. Zaten çok yakın bir gelecekte de fosil yakıtlar çağı kapanacak ve boğazlardan tankerler ile petrol taşımacılığı durma noktasına gelecektir. Bunun için ek yatırım yapmaya gerek yok, geçici bir önlem olarak belirli boyutun üstündeki tehlikeli yük taşıyan gemilere kılavuz kaptan alma ve yedekli geçiş şart koşulabilir ve eminim ki böyle bir şart koşma gemileri kanaldan geçmeye zorlamaktan çok daha kolay olacaktır.

Boğazlardan gemi geçişlerinin yarattığı çevre kirliliği ise elbette sadece kaza anlarında ortaya çıkmıyor, gemilerin sintine sularını boşaltmaları ya da başka atıklar yoğun trafik şartlarında denizi kirletmektedir. Trafiğin İstanbul Boğazı’ndan yahut da yapay bir kanaldan geçmesi ise bu açıdan hiç bir fark yaratmayacaktır. Bu kirliliği engellemenin tek çaresi Türk boğazlarını kullanan gemilerin çevreyi kirletmeleri çok sıkı denetlenmeli ve caydırıcı önlemler alınmalıdır.

Peki İstanbul şehrine ve bu şehirde yaşayan insanların canına, malına yönelik gerçek bir gemi kazası tehdidi ne boyuttadır! Boğazda vuku bulan en büyük kaza Independenta kazasıdır ve bu kazada şehir ahalisinden hiç kimse ölmemiş ya da yaralanmamıştır, şehirde oluşan cam kırılması ve benzeri hasarlar ise çok cüzzi bir boyuttadır. Zaten can kaybı ya da yaralanma olmadığı müddetçe maddi hasarlar çok da önemli değildir çünkü gemi sigortaları her türlü maddi hasarı anında ödemektedirler.

Fakat, İstanbul’u bekleyen çok daha somut ve ölümcül tehditler vardır, bu tehditler dururken gemi trafiğinin yaratabileceği tehditleri ön plana çıkarmak bunlar ile uğraşmak abesle iştigaldir.

Unutmayın, unutturmayın İstanbul da büyük bir deprem tehdidi vardır, 99 depreminde İzmit, Gölcük ve Adapazarı’ndan sonra, depremin en fazla yıkıma neden olduğu yerleşim birimi İstanbul olmuştu. Bu depremde İstanbul’da 454 kişi ölmüş, 1880 kişi yaralanmış, 41 bin konut ve işyerinde hasar meydana gelmişti!

Biliyor musunuz, İstanbul’da bir yılda ortalama 315 bin trafik kazası olmakta bu kazalardan15 bin kadarı yaralanma ve 500 kadarı ise ölüm ile sonuçlanmaktadır. Takdir edersiniz ki İstanbul trafiğinin, İstanbul ahalisi için yarattığı ölümcül, somut tehdit gemi trafiğinin yaratma ihtimali bulunan hayali tehditlerden kat be kat daha fazladır.

İstanbul için böyle gerçek tehditler varken bu tehditleri savuşturmak için yapılması gereken onca iş ve harcanması gereken onca para varken boş beleş işler ile uğraşıp, boş beleş işleri tartışarak vakit ve nakit kaybetmek İstanbul’a ihanettir demedi demeyin.