İstanbul’un 4 farklı ilçesinde koronavirüse rağmen asker eğlencesi

Erol DEĞİRMENCİ – Alper KORKMAZ – Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL , (DHA)- İSTANBUL’un Bağcılar, Bayrampaşa, Kağıthane ve Maltepe ilçelerinde gençlerin koronavirüse rağmen yaptığı asker eğlencesi kameralara yansıdı.

İstanbul’un farklı noktalarında aker eğlencelerinde tedbirlerin ihlal edildiği görüntüler ortaya çıktı. Bağcılar’ın farklı mahallelerinde toplanan gençler koronavirüse rağmen asker eğlencesi düzenledi. Sokakta düzenlenen meşalelerin yakıldığı eğlencelerde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Bir grubun düzenlediği eğlencede ise maskenin, halayda mendil olarak kullanılması dikkat çekti. Başka bir adreste ise yapılan eğlencede halay çeken grup, polisin gelmesi ile kaçmaya başladı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA’DA YOLU KAPATTILAR

Bayrampaşa’da bir grup yaptığı eğlencede yolu kapattı. Asker eğlencesi için konvoy yapan grup, yolu kesti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

KAĞITHANE’DE HALAY

Kağıthane’de ise toplanan grup müzik eşliğinde halay çekti. Meşalelerin de yakıldığı eğlence, yine bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

MALTEPE’DE DE TOPLANDILAR

Maltepe’de de manzara aynıydı. Asker eğlencesi için toplanan grup, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etti.