İstanbul’da 2018 yılında 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde türleri ve 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2018 senesi içinde yapmış olduğu çalışmalara ait veriler açıklandı. Narkotik polisleri 2018 senesi içinde 45 bin 682 olaya müdahale etti. Polis ekipleri yaptıkları narkotik operasyon ve uygulamalarında 63 bin 332 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 5 bin 833’ü tutuklandı. sene süresince 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde cinsleri ile 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Narkotik polisleri sene süresince çalışmaları 2017 senesi ile kıyaslayınca yakalanan şüpheli sayısında yüzde 39, tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 15 ve ele geçirilen uyuşturucu madde ve hap sayısında ise yüzde 17 artış olduğunu açıkladı.