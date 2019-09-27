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      Rasyonel akıl, kentsel dönüşüm ve deprem

      Murat Özbülbül -
      Habertürk televizyonunda yayınlanan Teke Tek Deprem Özel'de Fatih Altaylı’nın konukları Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Sinan Özeren ve Prof. Dr. Ziyadin...
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      İstanbul’u Anadolu’ya taşıyalım!

      Nuri Kayış -
      İstanbul’da büyük bir deprem bekleniyor mu? Evet… Bu depremde en az 50 bin binanın yıkılması öngörülüyor mu? Evet… Yıkılan binalarda binlerce, hatta...
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      100 Milyar dolarlık hedef

      Murat Özbülbül -
      ABD ile yapılan son dönem görüşmelerinde devamlı olarak bir 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinden bahsediliyor, herkes bu 100 milyar dolarlık büyüklüğü...
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      Liderlere örnek olacak davranış!

      Nuri Kayış -
      Beşiktaş, ligin ilk beş haftasında bekleneni veremedi, zirvedeki takımın sekiz puan gerisine düştü. Bu başarısızlık taraftarın tepkisine yol açtı, tribünler Kulüp...
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