İstanbulspor – Kayserispor: 2-4

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Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, (DHA)-

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Kemal Yılmaz, Özgür Ertem

İSTANBULSPOR: Jensen – Ali Yaşar, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic (Dk. 87 Rroca), Duhan Aksu, Ba, Lokilo, Muammer Sarıkaya, Ethemi (Dk. 71 Topalli), Eze

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit – Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 90+1 Ramazan Çivelek), Cardoso (Dk. 68 Emrah Başsan), Kemen (Dk. 90+1 Ackah), Karimi, Mane (Dk. 86 Thiam), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 İlhan Parlak)

GOLLER: Dk. 10 Lokilo, Dk. 32 Ethemi (İstanbulspor) – Dk. 18 Mane, Dk. 52 Onur Bulut, Dk. 83 Emrah Başsan, Dk. 89 İlhan Parlak (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Kemen (Kayserispor)

Spor Toto Super Lig’in 21’nci haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Kayserispor’a 4-2 yenildi.

10’uncu dakikada İstanbulspor mücadelede öne geçti. Savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Muammer Sarıkaya topu müsait durumdaki Lokilo’ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

18’inci dakikada Kayserispor beraberlik golünü attı. Cardoso’nun sağ kanattan açtığı ortada müsait durumda olan Mane’nin sert vuruşu sonrası meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

32’nci dakikada İstanbulspor mücadelede tekrar öne geçti. Lokilo, savunma arkasına sarkan Ethemi’ye pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

38’nci dakikada İstanbulspor etkili geldi. Sol kanatta Ali Yaşar, topu müsait durumda olan Muammer Sarıkaya’ya aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

52’nci dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Serbest vuruşta topun başına geçen Onur Bulut’un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

58’inci dakikada Kayserispor’da sol kanattan Mane’nin ortasına iyi yükselen Cardoso’nun kafa vuruşunda kaleci Jensen topu çelmeyi başardı.

69’uncu dakikada Emrah Başsan’ın sağ kanattan açtığı ortaya ceza sahası içerisinde Karimi kontrol ettikten hemen sonra dönerek vurdu meşin yuvarlağı kaleci Jensen kornere çeldi.

83’üncü dakikada Kayserispor mücadelede öne geçti. Emrah Başsan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 2-3.

89’uncu dakikada Kayserispor farkı 2’ye çıkaran golü attı. Sağ kanattan topla hareketlenen Thiam, savunma arkasına sarkan İlhan Parlak’ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.

Karşılaşma Kayserispor’un 4-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonucun ardından Kayserispor 29 puanla 7’nci sıraya yükselirken, İstanbulspor ise 15 puanla 18’nci sırada kaldı.

(FOTOĞRAFLI)

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