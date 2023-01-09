İstanbulspor – Gaziantep FK: 1-1

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Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Burak Şeker, Samet Çavuş, İlker Takpak

İSTANBULSPOR: Jensen – Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Emir Kaan Gültekin (Dk. 69 Cajic), Topalli (Dk. 89 Mehremic), Ethemi, İbrahim Yılmaz

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç – Kitsiou, Ertuğrul Ersoy (Dk. 89 Toşca), Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Merkel, Jevtovic, Sagal (Dk. 90 Arda Kızıldağ), Furkan Soyalp (Dk. 89 Onurhan Babuşçu), Veliu (Dk. 81 Mustafa Eskihellaç), Figueiredo

GOLLER: Dk. 38 Jevtovic (Gaziantep FK) – Dk. 90+12 Ethemi (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) – Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK)

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İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadelede İstanbulspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. İstanbulspor’un golünü penaltı vuruşundan 90+12’nci dakikada Ethemi kaydederken; Gaziantep FK’da ise 38’inci dakikada Jevtovic kaydetti.

22’nci dakikada Gaziantep FK’nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Kitsiou’nun ortasına, ceza sahası içerisinde bekleyen Figueiredo kafayla vurdu fakat meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

25’inci dakikada sağ kanattan hareketlenen Sagal’ın ceza sahası son çizgisine indikten sonra altıpas üzerine çevirdiği topla buluşan Merkel’in vuruşunda kaleye yönelen topu son anda savunma kornere yolladı.

38’inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Furkan Soyalp’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Jevtovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

70’inci dakikada Gaziantep FK’da Furkan Soyalp, baskı sonucu kaptığı topu sol kanattan ceza sahası içerisine hareketlenen Merkel’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

85’inci dakikada İstanbulspor’da Muammer Sarıkaya’nın ceza sahası yayı üzerinden vurduğu şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

90+7’nci dakikada İstanbulspor’da sol kanatta topla buluşan Ethemi’nin içeri çevirdiği topa Dohaney bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90+10’uncu dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Melih Kabasakal’ın içeri çevirdiği top ceza sahası içerisinde Dohaney’in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleci Günay Güvenç’i geçmesi sonrası vuruşunda Mustafa Eskihellaç’ın eline çarpan top sonrası hakem Burak Şeker penaltı kararı verdi.

90+12’nci dakikada Ethemi’nin kullandığı penaltı vuruşu sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)