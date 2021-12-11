İstanbulspor – Eyüpspor (FOTOĞRAFLAR)

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Atakaş Hatayspor – Medipol Başakşehir maçının ardından
İzzet NAZLI - Samim SELÇUK / HATAY,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, Atakaş...
‘Kahvehane önünde okey oynatıyor’ diye iş yeri mühürlendi, sinir krizi geçirdi
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, zabıtanın kahvehane önünde okey oynattığı için iş yerini mühürlediği Arif Güney (51), sinir krizi geçirdi. İş yerinin bulunduğu 4 katlı...
Antalya’da çekilen Hollywood yapımı filmin ilk fragmanı yayında
Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da çekimleri yapılan, yönetmen Guy Ritchie imzalı, başrollerinde Jason Statham ve Aubrey Plaza'nın yer aldığı 'Operation Fortune (Servet...
Sağlık çalışanlarından il sağlık müdürlüğü önünde eylem
Ali Çağlar TINBEK - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA) - SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık çalışanları eylem yaparak, özlük hakları...