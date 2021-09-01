İstanbul’daki okullarda uyum eğitimi haftası başladı

Cengiz ÇOBAN – İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL’daki okullarda okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası eğitimleri başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz eğitim döneminde okullar zaman zaman kapalı kaldı. Yeni eğitim döneminde yüz yüze eğitim başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası eğitimleri bu sabah başladı. Üsküdar Rauf Orbay İlkokulu’nda öğrenim görecekleri okullara aileleriyle gelen öğrenciler, okula başlamanın mutluluğunu yaşadı. Okul girişinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler öğrencilere koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirmede bulunarak, maske ve etiket hediye etti.

Rauf Orbay İlkokulu Müdürü Ozan Dervişoğlu “Yavrularımıza, öğrencilerime kavuştuğumuz için çok heyecanlıyız. Uyum eğitimi 3 gün sürecek. Hedefimiz öğrencilerimize okulun fiziki şartlarını tanıtmak, kovid sürecini anlatıp pandemi dönemini iyi bir şeklide yönetmek amaçlı uyum eğitimini vereceğiz. Anasınıfı ve 1. sınıf öğrencileri gelecek. Öğretmenlerimizin yüzde 90’ı aşılanmış durumda. Aşı yaptırmayan öğretmenlerimiz de aşı yaptırmayı düşündüklerini söyledi. Tüm tedbirlerimizi aldık öğrencilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Kızını okula getiren Gül Doğan “Heyecanlıyız yeni öğretim yılı tüm çocuklar ve veliler için hayırlı olur. Korona sıkıntısını umarım bir an önce atlatırız. Çocuğuma sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarımızı önceden söyledik. Umarım onlarda dikkatli olurlar” diye konuştu. Annesi ile okula gelen birinci sınıf öğrencisi Hira Nur Arabacı ise “Maskemi taktım, ellerimi sabunla yıkayacağım, mesafeye de dikkat edeceğim. Çok mutluyum” dedi.

(FOTOĞRAF)



- Reklam -