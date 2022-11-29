İstanbul’daki motosiklet kazaları kamerada

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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) AVCILAR’da sapağı kaçırmamak için ani dönüş yapan otomobil sürücüsü, motosiklete çarptı. Şişli’de de önündeki aracın durduğunu geç fark eden motosiklet sürücüsü ani fren yapınca yere düştü. İki kazada da motosiklet sürücüleri hafif yaralanırken, kaza anları ise araç kamerası tarafından kaydedildi.

İlk kaza, Avcılar D-100 Karayolunda 19 Kasım’da gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sapağı kaçıran otomobil sürücüsü ani dönüş yapınca yanındaki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. O anlar ise arkadan gelen bir otomobilin araç kamerası ile kaydedildi.

İkinci kaza ise Şişli Yıldız Posta Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddialara göre, önündeki aracın durduğunu geç fark eden motosiklet sürücüsü ani fren yapınca yere düştü. Vatandaşların yardımıyla yerden kaldırılan sürücü hafif yaralandı. O kaza anları da kask kamerası tarafından kaydedildi.