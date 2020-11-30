İstanbul’daki Lezzet Arası Restoranlarında ‘Paket Servis’ hizmeti başladı

İSTANBUL, (DHA) – CarrefourSA, pandemi kapsamında alınan yeni önlemler çerçevesinde İstanbul’daki Lezzet Arası restoranlarından market fiyatına et, balık, tavuk ızgara ve köftede paket servis hizmeti sunmaya başladığını duyurdu.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, pandemi kapsamında alınan yeni önlemler çerçevesinde İstanbul’daki Lezzet Arası restoranlarından market fiyatına et, balık, tavuk ızgara ve köftede paket servis hizmeti sunmaya başladığını açıkladı. Izgara ürünlerinin yanı sıra garnitür çeşitleri, tatlılar ve salataların da hijyenik bir şekilde 40 dakikada yerine ulaştırıldığı belirtildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Kararla birlikte Fulya AVM, Bayrampaşa Forum İstanbul, Merter Marmara Forum AVM, Beylikdüzü Marmara Park AVM, Maltepe Park AVM, Ataşehir Metropol AVM, Pendik NeoMarin AVM ve Acıbadem Tepe Nautilus AVM’deki Lezzet Arası restoranları, her gün saat 11.00 – 20.00 arasında Carrefoursa.com ve online Market CarrefourSA üzerinden sipariş almaya başlayarak online restoran modeline geçildi” denildi.

Lezzet Arası’nda Balıklardan Türk Somonu’nun kilosu 39,99 lira, çipuranın kilosu 34,90 lira, Levreğin kilosu 34,90 lira, piliç kanatın kilosu 21,90 lira ve ev tipi köftenin de kilosu 53,90 liradan satıldığı aktarıldı.

Restoranlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının titizlikle devam ettiği vurgulandı. Havalandırmanın dışarıdan yüzde 100 temiz hava ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

Çalışanların, her gün ateşlerinin ölçüldüğü, sağlık kontrollerinin yapıldığı ve 30 dakikada bir ellerini yıkadıkları dile getirildi. Yemek pişirilen ve kullanılan tüm araç ve gereçlerin ise her seferinde 85 derece sıcak suyla yıkandığı belirtildi.