İstanbul’daki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi

Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece’deki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı. Beyaz örtü kentin birçok noktasını beyaza bürüdü. Kar, bazı ilçelerde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece’deki doyumsuz kar manzarası havadan görüntülendi.

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