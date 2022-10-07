İstanbul’daki din görevlileri yeşil sahalarda

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Çağrı Çalışkan/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL genelinde 32 ilçeden katılan din görevlileri arasında düzenlenen ‘Dede Efendi’ futbol turnuvası finali Maltepe Gülsuyu’nda yapıldı.

İstanbul genelinde 32 ilçeden katılan din görevlileri arasında düzenlenen ‘Dede Efendi’ futbol turnuvası finali Maltepe Gülsuyu’ndaki Asım Kara Stadı’nda oynandı. Zeytinburnu ve Beykoz ilçeleri görevlileri arasında oynanan maçta, 5-1 üstünlükle Beykoz galip gelerek şampiyon oldu. Şampiyon olan Beykoz ilçesi din görevlileri, daha sonra düzenlenecek olan ödül töreninde kupa kaldıracak.(DHA)

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(FOTOĞRAFLI)