Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, merkez üssü Marmara Denizi olan ve İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen depremin Kocaeli’de de hissedildiğini açıkladı. Deprem anında evlerinde olan birçok vatandaş, sarsıntının etkisiyle panikle dışarı çıktı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, “Kocaeli’de herhangi bir olumsuzluk yok. Arkadaşlar da taramalarını yapıyor. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir olumsuzluk yok. Saha taramalarında da olumsuzluk yok. AFAD’da gelişmeleri takip ediyoruz” dedi.

Depreme deniz kenarında balık tutarken yakalanan Güney Karşı ise yaşadıklarını şöyle aktardı: “Damadımla konuşuyordum birdenbire tansiyonum düştü zannettim sonra fark ettim. İleri gidip geldim ardıma baktım tekrardan gidip geldim herhalde artçı sarsıntıydı. Tedirgin oldum, herkesi sakinleştirdim. Bazı kadınlar vardı korkmuşlardı onları sakinleştirdik. İnşallah tekrarlanmasın istemiyoruz. 7-8 saniye arayla ardı ardına oldu.”

Depremin ardından bölgede herhangi bir ciddi hasar meydana gelmezken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. AFAD ekipleri, olası artçılara karşı bölgede izleme ve değerlendirme çalışmalarını sürdürüyor.