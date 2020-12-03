İstanbul’daki DEAŞ operasyonu kamerada

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 9 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan TEM şube polisleri gece saatlerinde özel harekat polislerinin de desteği ile 9 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. 16 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 15 şüphelinin işlemlerinin sürerken, operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

(Fotoğraf)