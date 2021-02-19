İstanbul’da yüz yüze eğitim mahalle ve köy okullarında başladı

Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) – İSTANBUL’da ara tatil döneminin sona ermesi ve ikinci dönemin başlaması ile mahalle ve köy okullarında, yüz yüze eğitim, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle gecikmeli olarak başladı. Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu ve Ortaokulu’nda İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler maske ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sınıflara alındı.

15 Şubat’ta ara tatil dönemi sona erdi. Türkiye genelinde mahalle ve köy okullarında yüzyüze eğitim başladı. Ancak İstanbul’da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün başlandı. Bugün kademeli yüz yüze eğitime başlayan, Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu ve Ortaokulu’nda öncelikle dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı. Ardından öğrenciler bahçede yapılan törende İstiklal Marşı’nı söyledikten sonra maske ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sınıflarına geçti.

“ŞU AN 1158 ÖĞRENCİMİZ 12 OKULDA EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLADI”

Tören sonrası konuşan Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, “Şu an ilçemizde 30 bin öğrenci var ama mahalle statüsündeki eski köy okullarımızda şu an 1158 öğrencimiz 12 okulda eğitim öğretime başladı. Sağlık bakanlığımızın ön gördüğü bütün pandemi kuralları çerçevesindeki önlemlerimizi aldık. Şu an sınıf sayılarımız 14 ile 16 arasında. Pandemi kuralları çerçevesinde çocuklarımız içeri girerken ateşleri ölçülüyor sınıflara girmeden. Dezenfektanlarla gerekli tedbirleri alıyor öğretmenlerimiz tarafından. Herhangi bir sıkıntımız yok. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde bütün hazırlıklarımızı yaptık. Heyecanımız var. Çocuklarımızı özledik.” diye konuştu.

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