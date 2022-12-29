İstanbul’da yılbaşı öncesi alkol denetimi

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Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL’da, yılbaşı öncesi alkol satışı yapılan işletmelere yönelik denetimler yapılıyor.

Sabaha kadar üsrecek olan denetimler kapsamında Nişantaşı’ındaki işletmelere tek tek giden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletme ruhsatları, satışı yapılan ürünlerin bandrollerini ve iş yerinin hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaklaşan yılbaşıyla 800 personelle 39 ilçede denetimlerini artırdıklarını söyledi.

Halkın güvenilir gıdaya ulaşımı için bu zincirin bütün halkalarını denetlediklerini dile getiren Karaca, “Bayram önceleri olduğu gibi yılbaşı öncesi de alkollü mekanları, eğlence mekanlarını denetimlerine hız veriyoruz. Bu kapsamda İstanbul genelinde yaklaşık olarak 235 bin denetim bugüne kadar gerçekleştirdik. Fakat son bir haftada bütün ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, emniyetimizle beraber jandarmamız, denizde de Sahil Güvenlik Komutanlığımızla beraber ekiplerimiz alkol denetimlerini, kaçak alkol, bandrolsüz alkol, izinsiz satış yeri var mı, bununla ilgili denetimlerimizi devam ettiriyoruz. Şu an iki yer denetledik, burada bir problem yok ama sabaha kadar denetimlerimiz devam edecek” dedi.

Yıl içinde şu ana kadar gıdayla ilgili eksikliklerde yapılan 235 bin denetimde toplamda 70 milyon lira idari para cezası işlemi uygulandığını söyleyen Karaca, “Sadece bandrol kontrolü yapmıyoruz aynı zamanda numune alıp İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüzde gerekli tetkikleri ve analizleri yapıp ona göre işlem uyguluyoruz” İfadelerini kullandı.(DHA)