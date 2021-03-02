İstanbul’da yeni kontrollü normalleşmenin ilk günü

Hasan YILDIRIM – Özgür EREN – Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile koronavirüste yeni kontrollü normalleşme adımları atıldı. Buna göre, İstanbul’da lokanta, kafe ve kıraathaneler önlemler ile yüzde 50 olarak hizmet vermeye başladı. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri de ders başı yaptı.

Koronavirüs’te yeni kontrollü normalleşme adımları atıldı. İstanbul’da yaklaşık dört aydır kapalı olan lokanta, kafe ve kıraathaneler sabah 07.00’dan akşam 19.00’a kadar yüzde 50 şekilde oturarak hizmet vermeye başladı. Beyoğlu’nda sabah saatlerinden itibaren işyerlerine gelenler, hazırlıklarını yaptıktan sonra müşteri beklemeye başladı.

KONTROLLÜ OLARAK SÜRENİN UZATILMASI LAZIM

Lokanta sahibi Ahmet Özer “Bizim sektör bayağı bir sekteye uğradı. Paket serviste sıkıntılarımız oldu. Sabah yedi akşam yedi yeterli değil. Kontrollü olarak sürenin biraz daha uzatılmasını istiyoruz. Sabah erkenden geldik. Hazırlığımızı yaptık. Gelen çorbasını içip gidiyor” dedi.

HEP DIŞARIDA ÇAY İÇİYORDUK

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarıda çay içtiğini söyleyen İbrahim Kulaksız “Kıraathaneler açıldı. Biz de duble çay içiyoruz. Devletimizden allah razı olsun. Mekanları açtılar. Daha önce büfelerden pet bardak ile çayımızı alıp içiyorduk. Hep dışarıdaydık. Şimdi de kalabalık yapmadan çayımızı içip işimize devam ediyoruz” diye konuştu.

GEÇ OLDU AMA BAŞLADIK

Okul servis şoförü Ediz istif “Öğrenciler için, öğretmenler için, bu işe emek veren herkes için sağlıklı bir sezon dileriz. Geç oldu ama başladık. Haftada iki gün eğitim var. Tam bir senedir çalışmıyoruz. Salgının azalması bize de umut verdi” şeklinde konuştu.

YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAMALARI GÜZEL OLDU

Çocuğunu yüz yüze eğitim için okula götüren Mutlu Halis “Herkese hayırlı olsun. Ben eğitimin devam etmesinden yanayım. Çünkü herkes her yere gidiyor. Bence eğitim de devam etmeli. Uzaktan eğitim güzel ama çocuklar ekrana bakmaktan çok sıkıldılar. Çok yoruldular. O yüzden eğitime başlamaları güzel oldu. Haftada iki gün de olsa inşallah devam eder” dedi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYA DEVAM ETMELİYİZ

Çocuğunu anaokuluna getiren Medine Erden “Ben de çocuğumu okula getirdim. İnşallah kapanmaz da devam ederler. Çünkü çocukların hevesi kırılıyor. Koronavirüs tedbirlerine uymaya devam etmeliyiz. İnsanlarımız duyarlı olması gerekiyor. Çocuklardan bir şey olacağını sanmıyorum ama ailelerin çok dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu.

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