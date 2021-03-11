İstanbul’da yeni HES kodu kararı; kahvehane, berber, düğün salonu… /ek fotoğraf

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Bakan Akar, Romanya’da Türk şehitliğini ziyaret etti
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya Cephesi'nde şehit olan askerlerden 935'inin kabrinin bulunduğu Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya'daki...
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