İstanbul’da Yeditepe Huzur denetimi

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL’da 39 ilçede yüzlerce polisin katılımıyla “Yeditepe Huzur” denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlere ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra asayiş, önleyici hizmetler, narkotik suçlarla mücadele, trafik denetleme şube müdürlükleri ekipleri katıldı. 39 ilçede çok sayıda kontrol noktası kuran polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Denetimler kapsamında durdurulan araç sürücüler ve araçlardaki yolcuları genel bilgi taraması(GBT) sorgulamasından geçirildi.
(FOTOĞRAF)