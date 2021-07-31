İstanbul’da yasak dönemde avlanan 1,6 ton orkinosa el konuldu

Mehmet İlkay ÖZER-İstanbul (DHA) Beylikdüzü’ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde yasak dönemde avlanılan 32 adet toplam 1,6 ton Orkinos Balığına el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri ile beraber yapılan ortak denetimde 32 adet toplam 1,6 ton Orkinos Balığına belgesiz ve yasak dönemde avlanıldığından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınmış ve sosyal yardım kurumuna bağışlanmıştır.

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