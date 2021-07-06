İstanbul’da yağmur yağdı; trafik yüzde 67’ye ulaştı

Murat DELİKLİTAŞ – Özgür EREN – Alper KORKMAZ – Buğra BENLİOĞLU – Yalın ONAT – Hüseyin ÇAKAR / İSTANBUL ,(DHA)- İSTANBUL’da erken saatlerde etkili olan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 67’ye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün, Trakya, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de sağanak yağış, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya’da kuvvetli yağış görüleceği bildirildi. Açıklamada, kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. Meteorolojinin yaptığı açıklamanın ardından 06.00’dan itibaren İstanbul’da yağış etkisini göstermeye başladı. Taksim ve Beyoğlu’nda uyarıları dikkate alan birçok vatandaş şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, yağmurun yağacağından haberi olmayan bazı vatandaşlar saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Öte yandan yağmur, trafiği de olumsuz etkiledi. Erken saatlerde etkisini gösteren yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu da yüzde 67’ye kadar ulaştı.

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ISLANMAMAK İÇİN OTOBÜS DURAKLARINA SIĞINDILAR

Üsküdar’da da yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için koşarak kaçmaya çalıştı, Marmaray Üsküdar İstasyonu’nda inenler istasyon önünde yağmurun durmasını bekledi. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar da şemsiye satın aldı. Beylikdüzü’nde metrobüs ve duraklarda da yoğunluk olduğu görüldü.

(Fotoğraf)