Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İSTANBUL’da yağmur etkili oluyor. Meteorolojinin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da yağmur etkili olmaya başladı.

Uyarıları dikkate alan çok sayıda vatandaşın yağmura hazırlıklı olduğu görülürken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar üstü kapalı alanlara sığındı.

(FOTOĞRAFLI)