Ozan URAL/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere giren ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, şüphelileri de gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa yakasında önceden belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında, Fatih Kocamustafa Mahallesi Çakırcı Sokak’ta bir binanın 2. katına giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Aramalara polis köpeği Bozo da katıldı. Adreste kimse bulunmazken, Fatih ve diğer ilçelerdeki adreslerde aramalar gerçekleştirildi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.(DHA)

