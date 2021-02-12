İstanbul’da trafikte son durum

Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaştı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaştı.
(FOTOĞRAF)
Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA) - YOZGAT'ta ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye…
Uğur Samet AVCI / İSTANBUL,(DHA) - ÇATALCA'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken aniden alev alan otomobil…
Ertan KILIÇ-Buğra AKAY / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL ve Diyarbakır'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.…
İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAPANCA Gölü'ne açılan ve mahsur kalan 5 kişi, Afet ve Acil…
Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar sahte…
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde, sokağa…