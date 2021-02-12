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İstanbul’da trafikte son durum

Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaştı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul’da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaştı.

(FOTOĞRAF)

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