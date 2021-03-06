İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı /ek foto

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Koronavirüs hastaları için çok önemli tedavi yöntemi : Ecmo
Gülseli KENARLI - Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul DHA - KORONAVİRÜS ile mücadelede önemli başarı yapay akciğer cihazı olarak bilinen 'ecmo' ile sağlanıyor. Kartal Koşuyolu Yüksek...
Tokat’ta 2 mahalle, 1 köy ile 1 beldeye koronavirüs karantinası
İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 2 mahalle, 1 köy ile 1 belde, 10 gün süreyle karantinaya alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarındaki...
Komandolar için atkı ördüler
Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ’nin Darıca ilçesi Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu öğrencileri, Hakkari'de görev yapan komandolar için atkı ördü. Öğrencilerin gönderdiği atkıları boyunlarına takan komandolar, fotoğraflarını göndererek teşekkür etti. Darıca Ressam Osman Hamdi Bey...
Akyazı’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),(DHA)- SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi’nde meydana geldi. Vildan Ayarcı idaresindeki 54 ZD...