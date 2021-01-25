İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL’da etkili olan lodos ve yağmurun ardından akşam iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı. D 100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda bazı noktalar ile köprü katılımlarında trafik durma noktasına geldi.

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