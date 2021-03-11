Ana Sayfa Güncel Haberler İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı (Bahçelievler)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Trabzon’da M.Ö. 11 bin yılına ait ilk insanların kullandığı taş aletler...
Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi Koskarlı mevkisinde bir mağarada milattan önce 11 bin yılına ait olduğu düşünülen çakmak taşı ve obsidyenden (magmatik...
Başkale’de 22 kaçak göçmen yakalandı
Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN’ın Başkale ilçesinde İran üzerinden Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. Van’ın Başkale ilçesinde Eşmepınar Jandarma...
Mersin’de kıyıya yakın bir bölgede görülen fok, cep telefonuyla görüntülendi
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından kıyıda fok görüldü. Merkez Yenişehir ilçesi Göçmen sahilinde sıcak havayı fırsat bilip yürüyüşe çıkan vatandaşlar, sürprizle karşılaştı....
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü
Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- BİTLİS'te düşen helikopterde şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Kuşkayası Mahallesi'nde yaşayan...