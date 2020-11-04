İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı

GAZİ Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, "İstanbul depremi 1 ay önce çok yakındı, bugün çok çok daha yakın. İstanbul ve Marmara bölgesine sesleniyorum; orası için beklenen şiddet biraz daha yüksek, İzmir'deki gibi değil. İstanbul'da en az 7.2, 7.3'ün üzerinde depremi beklemek lazım" dedi.