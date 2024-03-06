Murat KORKMAZ-Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL,

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış ve kentin bazı noktalarında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. D-100 Karayolu Kartal mevkiinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Bahçelievler mevkiinde, Ankara istikametinde yağmurun da etkisiyle trafik durma noktasına geldi. Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Saat 11.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 56'ya geriledi.