İstanbul’da trafik yoğunluğu -2

İdris TİFTİKCİ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

İstanbul’da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 18.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı. Toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk görülüyor. Cevizlibağ Metrobüs Durağında yaşanan yoğunluk nedeniyle benzer manzaralar kameralara yansıdı. Durakta bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralı yine hiçe sayıldı. Maltepe D-100 Karayolu’nda ise trafikte yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

