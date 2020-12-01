İstanbul’da trafik yoğunluğu -1

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00’de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk 17.45 itibariyle yüzde 62’ye ulaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00’de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul’da iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 17.45 itibariyle yüzde 62’ye ulaştı.

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