İstanbul’da trafiği tehlikeye düşüren görüntüler kamerada

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)- İstanbul’da, D-20 Karayolu’nda bir sürücü, taksisini arka kapısı açık halde kullanırken bir başka sürücü ise kullandığı çekiciye bir minibüs ile otomobili üst üste koyarak trafikte ilerledi.

İlk görüntü D-20 Karayolu İstanbul Havalimanı istikametinde kaydedildi. Bir sürücü, arka kısmına koyduğu eşya nedeniyle kullandığı taksinin kapısını kapatamadı. Arka kapısı açık şekilde ilerleyen taksi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre bu şekilde trafikte ilerleyen taksi, trafiği ve diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü.

Trafiği tehlikeye düşüren ikinci görüntü ise Mahmutbey-Sultangazi yolunda kaydedildi. Sultangazi yönünde ilerleyen bir çekicinin, minibüs ve otomobili üst üste koyarak trafikte ilerlediği görüldü.

(FOTOĞRAF)