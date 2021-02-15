İstanbul’da toplu taşımada yoğunluk

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL’da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından haftanın ilk mesai gününde sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla metrobüs ve minibüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Araç trafiğinde azalma görülürken toplu taşıma araçlarında yoğunluk göze çarptı.

İstanbul’da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde de yağan kar yağışı metrobüs ve minibüs duraklarında yoğunluklar yaşanmasına neden oldu. Haftanın ilk mesai gününde sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla Zeytinburnu’nda işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüs ve minibüs duraklarına gelerek burada yoğunluk oluşturdu. İstanbul genelinde araç trafiğinde azalma görülürken toplu taşıma araçlarında yoğunluk göze çarptı. D-100 Karayolu’nda da yer yer araç kuyruğu oluştu.

