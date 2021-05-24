İstanbul’da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, koronavirüs salgınındaki aşılamada uykunun çok önemli olduğunu belirterek, "Koronavirüs aşısı oldunuz ama düzgün uyumadınız, 6 saatin altında uyudunuz. Sizde oluşacak antikor seviyesi yüzde 50'nin daha altındadır. O zaman uykunun en büyük faydası uyumak sizin korona yenmenizi sebep olur. Aksi takdirde vücudunuzda savunma hücreleri oluşamaz, virüsle savaşınız da yarı yarıya azalmış olur. Bunun için aşı ve sonrası en az 6 saat uyumak önemli" dedi.