Ana Sayfa Haberler İstanbul’da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri
Kategoriler: Güncel Haberler

İstanbul’da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri

Cengiz ÇOBAN – Hasan YILDIRIM – Özgür EREN – Ali KEREM BENGİ – İsa ALMAÇAYIR, İSTANBUL, (DHA) – KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Otobüs ve minibüsler tek tek durduruldu, yolcular ve şoförler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı. Polis ekipleri, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi’nde, Üsküdar Altunizade Köprü ve Maltepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde  otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

(Fotoğraf) 

 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
2 dakika önce

Son Haberler

Kanser tedavisinde yeni yöntem; kemoterapinin yan etkisi en aza indirilecek

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan…

1 dakika önce

Ukrayna Savunma Bakanı: Türk İHA’lara ihtiyacımız var

Sonat KEREM/KIEV, (DHA)- Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk İHA’ların etkinliğinin Suriye ve Dağlık Karadağ’da görüldüğünü…

1 dakika önce

Kirpiklerinizi uzatmak isterken gözünüzden olmayın

İSTANBUL(DHA)- Kirpik hijyeninin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Aylin Kılıç, "Her gün birkaç dakika…

2 dakika önce

6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- BURSA’da polis ekiplerince düzenlenen baskında, bir dernekte kumar oynayan 14 kişiye, sokağa çıkma…

2 dakika önce

İtfaiye erinin yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da tamir ettiği asansör kabininin çalışması sonucu tavanla kabin arasında sıkışan Turan Yağmur'un…

2 dakika önce

Tümörü temizledikleri el bileğine protez yapan doktorlarla aynı hastanede çalışıyor

Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan Ali Rıza Turhal'ın (24) el bileğinde kötü huylu kemik…

2 dakika önce