İstanbul’da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri

Cengiz ÇOBAN – Hasan YILDIRIM – Özgür EREN – Ali KEREM BENGİ – İsa ALMAÇAYIR, İSTANBUL, (DHA) – KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Otobüs ve minibüsler tek tek durduruldu, yolcular ve şoförler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı. Polis ekipleri, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi’nde, Üsküdar Altunizade Köprü ve Maltepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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