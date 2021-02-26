İstanbul’da ticareti yasaklanan hayvan operasyonu

Erol DEĞİRMENCİ – Ali TINBEK / İSTANBUL , (DHA) İstanbul’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda ticareti yasaklanan çok sayıda sürüngen ve tarantula ele geçirildi.

Kadıköy ve Eyüpsultan’da yasak olan hayvan ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. 2 ilçedeki adreslere operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 21 adet piton, 12 boa ile 3 Hognose yılanı, 4 Tarantula, 1 Gecko, 1 Savanna monitör, 1 Çin Ejderi, 40 yılan, 25 sürüngen ele geçirdi. Hayvanların ticaretini yapan kişiye 17 bin 400 lira para cezası kesilirken, canlılara el konuldu. Hayvanların hayvanat bahçesine götürüldüğü öğrenildi.

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