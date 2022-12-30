İstanbul’da terör operasyonu: 17 gözaltı

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Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 7 ilçede 25 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütlerinin mensuplarına yönelik yaptıkları çalışmalarda; İstanbul’da yaşayan çok sayıda yabancı uyruklu kişinin bu örgütlerin çatışma bölgeleriyle iletişim ve bağlantıları olduğunu belirledi. Çalışmaların ardından 7 ilçede şüphelilerin kaldığı 25 adres tespit edildi. TEM ekipleri, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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